Há algumas semanas, destacamos aqui o canal Will It Work?, do YouTuber Niles Mitchell, quando o intrépido desenvolvedor conseguiu armar uma bela gambiarra para gravar um CD pelo Apple Watch. Pois vocês querem outra peripécia divertida de Mitchell? Aqui está.

O YouTuber conseguiu unir o vintage e o moderno conectando o teclado e o mouse do Macintosh original a um iPhone X — e sim, tudo funcionou perfeitamente. A rigor, o mouse aqui utilizado é o modelo Titanium, lançado em 1987 e de cor branca (substituindo o bege de antes); ainda assim, trata-se do mesmo tipo de periférico com a mesma tecnologia e mecanismo.

A operação, talvez surpreendentemente, não exigiu nenhum tipo de hack: Mitchell simplesmente plugou o conector RJ11 do teclado a um adaptador USB, e fez o mesmo com o plugue serial do mouse. Ambos os adaptadores foram conectados a um hub, que, por sua vez, foi plugado ao dock utilizado pelo YouTuber. Em seguida, bastou ativar as configurações necessárias no iPhone, na seção do AssistiveTouch, em Ajustes » Acessibilidade. Pronto!

Mitchell brincou um pouco com a configuração, criando alguns atalhos para a Siri e enviando um tweet para Tim Cook falando sobre o feito. Em seguida, ele conectou o teclado e o mouse a uma Smart TV da LG:

Divertido, não?

via The Loop