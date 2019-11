E cá estamos nós de novo com as novidades recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada em tudo?

WhatsApp Business

A plataforma do WhatsApp para negócios e empresas, que chegou ao iOS há alguns meses, ganhou uma boa novidade: agora, usuários podem criar catálogos de produtos para que seus clientes chequem rapidamente uma vitrine/cardápio das coisas que você vende.

O novo recurso é ótimo para otimizar o tempo dos negócios, já que os donos das contas empresariais não mais precisarão enviar catálogos ou cardápios para cada cliente que entre em contato. As empresas podem enviar itens do catálogo na conversa com os clientes como se fossem perfis, o que é útil caso o cliente peça sugestões ou coisas do tipo.

Os usuários podem navegar pelo catálogo de cada negócio simplesmente acessando sua página de informações, e os donos das contas podem administrar facilmente os catálogos pelo próprio aplicativo — incluindo fotos, nome, preço, link para compra ou código de cada produto.

Vale notar que o WhatsApp proíbe o cadastro de alguns tipos de produtos, como bebidas alcóolicas, dinheiro (incluindo criptomoedas), itens adultos, armas, serviços de assinatura ou produtos/serviços ilegais. O recurso já está disponível, inicialmente no Brasil e em alguns outros pa’sies: Estados Unidos, Reino Unido, México, Alemanha, Índia, Indonésia e México; em breve, ele será expandido para o mundo inteiro.

Ah, e antes que eu me esqueça, nós temos um guia completo de uso do WhatsApp Business aqui no site, para quem quiser.

Gmail

Enquanto isso, o ubíquo cliente de email do Google ganhou uma novidade bem prática: agora, é possível reproduzir anexos de áudio diretamente nas mensagens — contanto que você esteja rodando o iOS 13.

1Password

O aplicativo do popular gerenciador de senhas para Mac chegou à versão 7.4 com várias melhorias. A principal delas é o suporte ao Controle de Voz do macOS Catalina, o qual permite que usuários com problemas de acessibilidade administrem totalmente o app somente com a voz.

Além disso, a atualização traz integração completa com o Pocket Casts e melhorias para o 1Password mini, que agora se prende ao centro da tela ou à barra de menus quando reposicionado para perto desses locais. Outras mudanças incluem senhas duplicadas organizadas em ordem alfabética, suporte ao Quick Look nos documentos do 1Password mini e muito mais.

DuckDuckGo Privacy Essentials

Por fim, a extensão do DuckDuckGo está de volta ao Safari — ela tinha sido removida no ano passado por conta de restrições na API do navegador, e agora foi restaurada porque mudanças no Safari 13 permitiram seu funcionamento novamente.

Para quem não conhece a extensão, trata-se de um utilitário que bloqueia scripts de rastreamento de websites. Ele detecta automaticamente esses trackers e informa quantos e quais estão sendo coibidos; você pode, caso queira, permitir a ação de algum (ou alguns) deles, de sites específicos. É possível, também, checar um relatório de todos os trackers presentes no site que você está navegando naquele momento e quais estão sendo bloqueados.

O DuckDuckGo Privacy Essentials pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store.