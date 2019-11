Filme da semana: compre “Vidro”, de M. Night Shyamalan, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Vidro”, com James McAvoy, Bruce Willis e Samuel L. Jackson, dirigido pelo aclamado M. Night Shyamalan.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Falar de “Vidro” é como juntar um quebra-cabeça, já que os filmes dessa trilogia se entrelaçam em suas histórias mas não em seus nomes. “Corpo Fechado”, o primeiro filme da franquia, surgiu e teve uma recepção morna. Os críticos ainda cobravam de Shyamalan o mesmo sucesso de seu primeiro filme com Bruce Willis. 16 anos depois, “Fragmentado” chegava aos cinemas sem pretensões e com a brilhante atuação de James MacAvoy (que, diga-se de passagem, merecia mais reconhecimento), ótima receptividade dos críticos, orçamento baixo e retorno rentável. Esse foi o motivo da existência de “Vidro”: finalizar o quebra-cabeça com um bom roteiro, ótimo elenco e entregar, enfim, a trilogia tão sonhada por seu diretor. Isso significa que acabou? Não, porém acredito que caiba mais uma série em algum serviço de streaming do que mais um filme.

Preciso assistir os dois primeiros filmes antes desse? Sim! Mas você pode assistir os dois primeiros em qualquer ordem, pois eles foram feitos com vida própria e com pontos de conexão que não necessariamente se entrelaçam de uma forma que você não entenda o que está acontecendo. Engraçado, não? Bem-vindo ao mundo de Shyamalan!