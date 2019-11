Como toda plataforma social que se preze, o WhatsApp tem suas formas de fiscalizar o uso que está sendo feito dos seus serviços para coibir a ação de grupos criminosos ou atividades ilegais. Acontece que, pelo visto, essa fiscalização está agora atingindo pessoas e grupos que resolveram fazer brincadeiras infelizes no mensageiro.

Segundo o WABetaInfo e alguns fóruns no Reddit, o WhatsApp passou a banir usuários participantes de grupos com nomes suspeitos ou que indiquem alguma atividade criminosa. Em alguns casos, esses banimentos são temporários; em outros, a coisa é permanente e o usuário em questão só pode voltar à plataforma com outro número de telefone.

Um dos relatos no Reddit afirmou que um grupo universitário com cerca de 100 pessoas amanheceu um dia com o nome “pornografia infantil” por conta de um usuário (que se achava) engraçadinho. Em poucos instantes, todos os integrantes do grupo foram permanentemente banidos da plataforma; uma semana depois, o usuário teve sua conta restaurada sem razão aparente. Outros relatos contam histórias bem parecidas.

Alguns usuários expressaram preocupação com a notícia, considerando que o WhatsApp oferece criptografia de ponta a ponta na troca de mensagens e não poderia, teoricamente, ter acesso ao conteúdo dos grupos.

A equipe do mensageiro não se pronunciou sobre o caso, mas a resposta para a questão parece ser óbvia: ainda que o WhatsApp não tenha acesso às mensagens dos usuários, alguns metadados, como nomes e descrições dos grupos, podem ser conferidos pela equipe de segurança do Facebook. É assim, afinal de contas, que eles podem coibir a ação de grupos ilegais na plataforma.

Fica, portanto, a dica: se você não quer arriscar ser banido do WhatsApp, evite brincadeiras de mau gosto envolvendo crimes — e não se esqueça de passar essa informação para seus amigos engraçadinhos.

via Mashable | imagem: BigTunaOnline / Shutterstock.com