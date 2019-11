Vídeo: VPN — o que é e por que usar?

Prometemos e aqui estamos! No vídeo de hoje, o papo são as VPNs (Virtual Private Networks — ou, em bom português, redes virtuais privadas).

Mas que diabo é isso? Por que usar? Quando usar? Qual usar? Eu falo sobre tudo isso no vídeo, é claro. 😉

Como você verá, usar uma VPN é um “no-brainer” para mim, especialmente em locais públicos (tipo Wi-Fi de um shopping, aeroporto ou hotel). Se quiser experimentar a que eu uso há anos, a ExpressVPN, siga esse link e obtenha 30 dias grátis.

Se curtir o vídeo, não esqueça de dar um joinha lá no YouTube e compartilhe-o com parentes/amigos que podem não ter nem ideia do que é uma VPN. Nos dias de hoje, com o que trafegamos online, algo assim está mais relevante do que nunca.