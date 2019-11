A Apple pode não ter lançado uma variedade de cores para os AirPods Pro como era esperado, mas isso não significa que você só tem a opção de adquirir os novos fones de ouvido da Maçã na cor branca.

É provável que alguns de vocês se lembrem da ColorWare, uma empresa que se destacou por oferecer diversas opções de personalização para os AirPods originais. Eis que, agora, ela passou a personalizar também os AirPods Pro — por um preço bem salgado, diga-se de passagem —, oferecendo 32 opções de cores as quais variam entre tons sólidos e metálicos (como preto, roxo, amarelo, laranja, vermelho, dourado, prateado e muito mais).

Cada fone de ouvido pode ser pintado de uma cor diferente, e o estojo de carregamento sem fio também pode ser personalizado com uma das cores disponíveis. Naturalmente, a ColorWare não remove nenhuma das funcionalidades dos fones de ouvido, portanto os recursos de cancelamento ativo de ruído, o Modo Transparência e o sensor de força funcionarão devidamente, mesmo com a pintura.

Como dissemos, o usuário terá que desembolsar um pouco mais pela personalização do que se fosse adquirir os AirPods Pro diretamente com a Apple: para pintar apenas os fones de ouvido são cobrados US$390 (US$140 a mais que o valor normal dos gadgets); já a personalização do estojo de carregamento custa US$50, fazendo com que o conjunto completo saia por US$440 (~R$1.830, em conversão direta).

Os AirPods Pro podem ser personalizados no site da ColorWare, sendo que a empresa pede um prazo de até quatro semanas para que os fones de ouvido sem fio sejam despachados. Assim como na Apple, a ColorWare oferece garantia limitada de um ano.

Além dos AirPods de segunda geração e Pro, a ColorWare também personaliza outros acessórios e produtos da Maçã como iPhones, iPads, fones de ouvido Beats, Magic Keyboard, Magic Mouse 2 e muitos outros.

via Wccftech