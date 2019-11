Apple perde disputa judicial contra a RED

Há alguns meses, nós informamos que Apple e RED estavam brigando em um tribunal por conta de uma suposta infração da Maçã. A discussão toda gira em torno do patente identificada pelo número 9.245.314, que cobre o formato RAW utilizando tanto pela RED quanto pela Apple.

Após ser acusada, a firma de Cupertino entrou com um pedido junto ao Conselho de Apelação e Julgamento de Patentes (Patent Trial and Appeal Board) para revisar e possivelmente invalidar a patente da RED, afirmando que tal tecnologia é óbvia demais para ser registrada como um invento. Nesta semana, saiu o resultado desse pedido.

A Apple não foi capaz de sustentar seus argumentos; assim, a RED continua tendo seu invento (que cobre um método usado para comprimir imagens de vídeo RAW) válido. O presidente da RED, Jarred Land, deu a seguinte declaração no fórum REDUSER.net:

Estamos felizes em ver que nossa patente REDCODE aguentou outro desafio.

Para deixar claro, como mencionei antes, isso nunca foi realmente Apple vs. RED. Sempre foi APPLE + RED, e tudo isso foi parte do processo que define como trabalharemos juntos no futuro.

A integração da RED com o framework Metal da Apple para reprodução em tempo real R3D está indo bem, e o trabalho que as duas equipes estão fazendo juntas está superando as expectativas. Estamos muito empolgados com o novo Mac Pro e o novo Pro Display XDR, e com o poder que eles trazem para todo o fluxo de trabalho da RED.