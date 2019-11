Apple quer colocar sensores 3D em futuros headsets/óculos de AR, iPads e iPhones

Hoje mais cedo, nós publicamos informações a respeito de possíveis lançamentos (um headset de realidade aumentada e um “Apple Glass”) da Maçã para 2022 e 2023, compartilhados pelo site The Information. Agora, Mark Gurman (da Bloomberg) veio complementar essas informações com mais novidades.

Segundo o garoto (que tem ótimas fontes dentro da empresa), a Apple realmente tem planos de lançar um dispositivo focado em realidade aumentada/virtual (com bastante foco em games, vídeos e reuniões virtuais) em 2022; tempo depois, a ideia seria lançar os rumorados óculos.

Ainda de acordo com ele, o plano da empresa era originalmente ter a tecnologia pronta em 2019 para ser lançada em 2020, mas ela recentemente decidiu adiar esses planos.

Todos esses lançamentos giram em torno de um novo sistema de sensor 3D, o qual está em desenvolvimento há anos. Trata-se de uma versão mais avançada do Face ID que tanto conhecemos.

E quando falamos “lançamentos”, não estamos nos referindo apenas a esse headset e a possíveis óculos (conhecidos como “Apple Glass”): já no começo de 2020, a Apple quer lançar um novo iPad Pro que contará com um novo módulo de câmeras composto de dois sensores. Além das câmeras, o tablet teria um também um sistema 3D, permitindo que as pessoas criem reconstruções tridimensionais de salas, objetos e até mesmo pessoas. A ideia seria colocar esse sensor também nos iPhones de 2020, que têm tudo para vir com suporte a redes 5G.

Os engenheiros que trabalham diretamente com o iPad e o iPhone já começaram a otimizar aplicativos e recursos de software para um novo sistema operacional chamado internamente de “rOS”, o qual permitirá que os dispositivos atuais funcionem com os futuros headsets e óculos.

Atualmente, segundo Gurman, são cerca de 1.000 engenheiros trabalhando nas iniciativas de AR e VR da Apple, todos liderados pelo vice-presidente Mike Rockwell. Essa equipe multidisciplinar faz parte da divisão de engenharia de hardware da Apple, mas possui liderança própria com executivos que já trabalharam em projetos envolvendo jogos, iPhones, softwares e produção. A equipe também conta com a participação de ex-engenheiros da NASA, ex-desenvolvedores de jogos e especialistas em gráficos, e está localizada em uma área indefinida de Sunnyvale (a alguns minutos da sede da Apple, em Cupertino).

Os headsets e óculos, quando lançados, farão parte da categoria “Vestíveis” da Apple, que simplesmente não para de crescer e bater recordes — por conta do sucesso do Apple Watch, dos AirPods e dos fones de ouvido da Beats, subsidiária da Apple.