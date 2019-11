Futuro Apple Watch poderá ser mais rápido e mais resistente à água

Preparados para rumores sobre o vindouro Apple Watch? Pois bem, eles estão aqui — ainda que não sejam tão animadores quanto alguns gostariam.

Segundo o analista mais famoso do mundo Apple, Ming-Chi Kuo (da TF International Securities), o relógio que será lançado em 2020 terá um processador mais rápido (ou seja, um desempenho melhor se comparado ao do Series 4 e do Series 5, que basicamente são iguais nesse quesito), uma maior resistência à água (não que isso seja um problema hoje , mas melhorar é sempre bom) e transmissão sem fio aprimorada (para Wi-Fi e conectividade celulares mais velozes).

Kuo afirmou ainda que a Apple passará a utilizar polímero de cristal líquido (LCP) nas placas de circuito flexíveis no Apple Watch de 2020, os quais deverão ser lançados no segundo semestre (como a Apple vem tradicionalmente fazendo). A título de comparação, os modelos atuais do relógio usam um material conhecido como poliimida (PI). A Dongshan Precision, a Avary Holding e a Flexium Interconnect seriam as principais fornecedoras de LCP, de acordo com o analista.

Vamos torcer para que essas não sejam as únicas novidades do “Apple Watch Series 6”, já que seria de novo um lançamento bastante morno. Tudo leva a crer que teremos, minimamente, a chegada de um monitoramento de sono oficial e nativo nos relógios — algo esperado para este ano mas que acabou não pintando.

Além disso, o relógio é um dos produtos da Apple que menos são afetados por vazamentos — absolutamente nada sobre a Tela Retina Sempre Ativa, por exemplo, vazou antes do lançamento —, então podemos esperar por novidades não comentadas. Sem falar que ainda há quase um ano inteiro pela frente até o lançamento, é claro…

via MacRumors | imagem: Anna Hoychuk / Shutterstock.com