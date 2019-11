Além do primeiro com 100W, ele também é o menor carregador da categoria

É quase impossível falar sobre inovação sem citar a HYPER (fabricante americana de acessórios e carregadores para iGadgets) pois, geralmente, ela introduz algumas boas novidades no mercado. Desta vez, a empresa conseguiu alavancar com sucesso outro projeto no Kickstarter: o HyperJuice.

Como a HYPER gosta de descrevê-lo, o HyperJuice é o “primeiro (e o menor) carregador GaN de 100W do mundo”. Para quem não sabe, GaN, ou nitreto de gálio, é um material semicondutor que permite criar carregadores mais compactos e com uma eficiência maior do que os dispositivos de silício — ou seja, tudo o que usuários que se deslocam com frequência almejam.

A fabricante afirma que o HyperJuice é aproximadamente 50% menor que os carregadores GaN tradicionais. Ainda assim, o acessório possui duas portas USB-C e duas USB-A para carregar MacBooks, iPhones e iPads Pro. Com 100W de potência, ele pode carregar dois notebooks e dois dispositivos móveis simultaneamente, ou então um MacBook Pro e um iPhone/iPad ao mesmo tempo utilizando eficiência máxima!

Outro diferencial dos produtos da HYPER é justamente a preocupação com usuários que viajam para várias regiões/países. O HyperJuice é compatível com diversos padrões de tomadas para que você não fique na mão ao visitar um local com um tipo de plugue diferente daquele que você está acostumado — livrando-o de carregar vários cabos ou adaptadores.

O carregador fez tanto sucesso que quase todo o estoque inicial já foi vendido pelo Kickstarter, mas ainda é possível adquirir o HyperJuice por US$60 (preço com desconto especial). As primeiras unidades do carregador serão despachadas em janeiro de 2020.

