Facebook lança plataforma de pagamentos própria para concorrer com Apple e Google

Eu não diria que o Facebook (ou melhor, FACEBOOK) está no melhor dos momentos para lançar uma plataforma de pagamentos própria, mas aqui estamos: a gigante de Mark Zuckerberg anunciou hoje o Facebook Pay, uma nova forma de transferir dinheiro e pagar serviços/pessoas através dos aplicativos da empresa.

A ideia é que, eventualmente, o sistema seja integrado aos apps do Facebook, como o WhatsApp, o Instagram, o Messenger e o próprio Facebook, e os usuários o utilizem como uma extensão desses serviços. Desta forma, você poderá, por exemplo, enviar dinheiro a amigos, fazer compras mais rapidamente no marketplace da rede ou realizar doações rápidas a instituições e vaquinhas online.

Vale notar que a plataforma não tem nada a ver — ao menos inicialmente — com o projeto da criptomoeda Libra, que está enfrentando problemas de suporte e confiabilidade. O Facebook Pay está sendo construído “em cima de infraestruturas financeiras e parcerias já existentes”, então não deverá sofrer com os mesmos problemas da iniciativa de dinheiro virtual da gigante.

Também é importante notar que, nesse período inicial, o Facebook Pay limitar-se-á ao mundo digital, sem permitir que você faça pagamentos de compras no mundo físico com terminais próprios, por exemplo. Essa parte da história continuará sendo dominada por outras plataformas, como o Apple Pay, o Google Pay e o Samsung Pay.

O Facebook Pay será lançado nos Estados Unidos nesta semana, e inicialmente estará presente somente no app do próprio Facebook e no Messenger — a integração com outros aplicativos, como o Instagram e o WhatsApp, virá em breve, assim como a expansão internacional. Usuários americanos poderão controlar suas contas nas configurações dos próprios apps, bem como adicionar cartões de crédito ou débito e contas do PayPal para a integração aos pagamentos.

Quem gostaria de testar?

via The Verge