Talvez você, como eu, esteja meio por fora dos fenômenos recentes nas mídias sociais dos jovens, mas o nome mais recente a estourar nas paradas é o TikTok — aquele app que permite a gravação e a edição rápida de vídeos curtos, publicados na própria rede social ou em outros sites. Ele já conquistou a coroa de downloads da App Store e enfrentou problemas na Índia; agora, como toda rede social de sucesso, está sendo copiado pelo Instagram.

Explico: a rede social de fotos e vídeos de Mark Zuckerberg lançou hoje no Brasil o recurso Cenas (Reels), uma nova funcionalidade nos Stories que permite aos usuários criar vídeos de até 15 segundos com trilha e efeitos sonoros, edição básica e controle de velocidade na reprodução. Uma característica própria do recurso é a capacidade de importar o áudio de outras Cenas, remixando e adaptando piadas e memes — exatamente o apelo que tornou o TikTok viral.

O benefício do Cenas é, obviamente, a integração com o ecossistema do Instagram como um todo: você pode compartilhar suas criações como postagens, Stories (para seus seguidores ou só para os melhores amigos) ou mensagens diretas para quem quiser. Além disso, uma nova aba na tela “Explorar” reunirá as melhores e mais populares Cenas criadas pelos usuários.

Por enquanto, o recurso está disponível somente no Brasil, ainda em fase de testes; segundo o Instagram, nossa querida república foi escolhida por conta da enorme base de usuários na rede, incluindo muitos criadores de conteúdo, e a vasta cultura musical que cultivamos. Ainda não há notícias se o Cenas será expandido para outros países, mas caso ele “pegue”, certamente veremos os pequenos clipes ganhando o mundo em breve.

Por aqui, o Cenas está disponível nas versões mais recentes do Instagram para iOS e Android. Já testaram?

via TechCrunch