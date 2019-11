Apple anuncia novo MacBook Pro com tela de 16 polegadas e teclado Magic Keyboard

Duas semanas depois de lançar os AirPods Pro, hoje foi o dia de outro produto direcionado ao público profissional: a Apple acaba de anunciar (primeiro, por meio de um tweet de Tim Cook!) um novo MacBook Pro — aguardado modelo do seu notebook, agora equipado com uma tela de 16 polegadas.

A tela Retina, 4% maior na diagonal, tem uma resolução de 3072×1920 pixels (com densidade de 226ppp), até 500 nits de brilho e, claro, suporte a ampla gama de cores P3. Essa máquina suportará GPUs de última geração (AMD Radeon Pro 5000M, fabricada num processo de 7 nanômetros), com até 8GB de VRAM.

Como esperado, a Apple finalmente abandonou o problemático mecanismo borboleta no teclado do novo MBP e voltou a um mecanismo tesoura (porém modernizado e aprimorado), “mais confiável” do que o anterior e com uma profundidade de digitação de 1mm. Seu nome? Magic Keyboard.

Confirmando rumores, o Magic Keyboard do novo MBP tem uma tecla Esc física e a Apple aproveitou, também, para retornar ao design convencional das setinhas direcionais sem colocar as laterais na mesma altura das verticais (aleluia!) — isto é, em um formato de “T” invertido.

Internamente, temos processadores Intel de nona geração com configurações que chegam a um Core i9 de com oito núcleos (com velocidades Turbo Boost de até 5GHz, prometendo até 80% mais performance), até 64GB(!) de RAM e até 8TB(!) de armazenamento em SSD — sendo que a configuração topo-de-linha agora já vem com o dobro de antes, 1TB.





Além disso, a Apple promete um som mais nítido e potente com seis alto-falantes, aliados a um novo microfone que faz bom cancelamento de ruído ambiente com “qualidade de estúdio”.

Ademais, o novo MBP é equipado com a Touch Bar (incluindo, é claro, o sensor Touch ID), o trackpad Force Touch e o chip de segurança T2 da Maçã. Sua bateria é agora de 100Wh, proporcionando uma hora a mais de autonomia geral.





“Nossos consumidores profissionais nos dizem que querem que seu próximo MacBook Pro tenha uma tela maior, performance de primeira, a maior bateria possível, o melhor teclado de notebook possível, alto-falantes incríveis e muito armazenamento, e o MacBook Pro de 16 polegadas entrega tudo isso e mais”, disse Tom Boger, diretor sênior de marketing de produtos para o Mac e o iPad na Apple.

“Com sua brilhante tela Retina de 16 polegadas, processadores de oito núcleos, gráficos profissionais de última geração, um design térmico ainda melhor, o novo Magic Keyboard, um sistema de som com seis alto-falantes, bateria de 100Wh, até 8TB de armazenamento e 64GB de memória rápida, o MacBook Pro de 16 polegadas é o melhor notebook pro do mundo”, completou Boger.

Ao contrário do que especulava-se há algumas semanas, o preço do novo MBP ocupa o espaço do modelo de 15″ anterior — ou seja, a partir de US$2.399 nos Estados Unidos.

No Brasil, os novos modelos ainda não estão disponíveis para compra mas já temos seus preços (os mesmos de antes): R$21.299 para a versão com processador Intel Core i7 de seis núcleos e 2,6GHz, AMD Radeon Pro 5300M e SSD de 512GB; R$24.599 para uma com Intel Core i9 de oito núcleos e 2,3GHz, AMD Radeon Pro 5500M e SSD de 1TB. Isso mesmo: a Apple dobrou as capacidades de armazenamento se comparados aos modelos antigos, que vinham com 256GB e 512GB respectivamente!

Modelo de 13″ inalterado

As novidades de hoje concentram-se mesmo apenas no novo modelo de 16″ que chega para de fato substituir o de 15″.

A Apple não mexeu no integrante menor da família, o MacBook Pro de 13″, e segundo Mark Gurman (da Bloomberg) ele só será mesmo atualizado no ano que vem.