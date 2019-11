Apple lança novas cores de pulseiras do Watch e cases para iPhones 11 Pro

Além do lançamento do novo MacBook Pro de 16 polegadas hoje, a Apple discretamente lançou novas cores de pulseiras do Apple Watch e cases para iPhones.

Falando sobre o Apple Watch, são três cores novas de pulseiras esportivas e uma no estilo loop esportiva. No caso das esportivas, temos agora as opções de cores romã, azul-berilo e khaki. Elas se juntam às demais cores lançadas junto ao Apple Watch Series 5, em setembro.

No caso das loop esportivas, temos agora uma opção (PRODUCT)RED que, assim como os modelos mais novos da pulseira, combina dois tons de cores. Assim, temos o vermelho tradicional e um tom puxado para o rosa com toques de preto. Ambos os estilos de pulseiras custam R$400 no Brasil.

Na linha de pulseiras em parceria com a marca francesa Hermès, temos agora uma nova cor de pulseira no estilo Single Tour e Double Tour: Noir/Brique/Étain, que combina tons de cinza, preto e um vermelho puxado para o vinho. Esta, porém, não está sendo vendida no Brasil — já que o Apple Watch Series 5 Hermès sequer desembarcou por aqui nesse ano. Nos EUA, elas variam de US$340 a US$490.

Em se tratando de opções de proteção para os iPhones 11, temos aqui duas das três cores disponíveis no Apple Watch: romã e azul-berilo. Tanto as cases do 11 Pro quanto do 11 Pro Max custam o mesmo valor no país: R$350.

As novas cores, portanto, não englobam o modelo de entrada, o iPhone 11, que segue contando com case de silicone apenas nas cores preta ou branca.

Voltando ao novo MacBook Pro, a Maçã lançou seu tradicional estojo de couro para transportar o computador. Ele chega nas cores castanho, azul meia-noite e preto, pela bagatela de R$1.350.