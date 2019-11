Compre o iPhone XR de 64GB ou 128GB praticamente pelo preço nos EUA!

As promoções de iPhones continuam no Brasil — afinal, novos modelos chegaram e os antigos precisam sair das prateleiras. Nesse caso, porém, não estamos nem mesmo falando de um “antigo”, já que o iPhone XR continua sendo oficialmente vendido pela Apple.

Nas lojas da Maçã, o iPhone XR de 64GB sai por R$3.869,10 (à vista), enquanto que o modelo de 128GB custa R$4.139,10 (idem). A boa notícia é que a Fast Shop está vendendo os dois modelos (64GB e 128GB) respectivamente por R$3.219,02 e R$3.389,02 — descontos de 16,8% e 18,1%, respectivamente.

Basta fazer as contas para ver que os valores estão muito próximos dos preços cobrado pela Apple nos Estados Unidos (comparando no cartão de crédito), onde o modelo de 64GB custa US$599 (mais impostos) e o de 128GB sai por US$649 (idem).

No momento da publicação deste artigo, todas as seis cores (preta, branca, amarela, azul, coral e vermelha) estão disponíveis. Aproveitem!

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine criou a extensão MM Ofertas!

Com ela (disponível para o navegador Chrome), você sabe fácil e rapidamente se o produto que quer comprar está mais barato em outra loja, pode obter alertas de preço, visualizar todo o histórico do produto e ainda aplicar cupons de desconto automaticamente! Isso tudo respeitando a sua privacidade, sem coletar nenhum tipo de informação/dados do usuário (o máximo de informação que obtemos é quando você se cadastra ao optar por receber um alerta de preço de um produto desejado ).

Instale já e economize! 💰

Ofertas e promoções no MM Fórum

Aos que adoram aproveitar e caçar boas ofertas, nós agora temos um espaço dedicado para elas no nosso fórum de discussões, o MM Fórum.

Sempre que encontrarmos alguma coisa interessante que permeia o mundo Apple ou até mesmo o mercado tecnológico de forma geral, publicaremos para vocês ficarem por dentro. Vocês, é claro, também podem usar e abusar do espaço, dando dicas de boas promoções que encontrarem por aí. 😉

imagem: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com