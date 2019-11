Após um 2018 sem desafiar os usuários do Apple Watch a se exercitarem no dia Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day), a Maçã voltou a disponibilizar a competição para os atletas (ou aspirantes) de plantão que pretendem queimar as calorias da comilança no típico feriado americano, o qual ocorrerá no fim deste mês — mais especificamente, no dia 28 de novembro, um dia antes da Black Friday.

Essa será a terceira vez que a Apple disponibilizará o desafio (as duas primeiras ocorreram em 2016 e 2017) e, assim como as competições anteriores, donos do relógio poderão vencê-lo ao concluir qualquer exercício de caminhada, corrida ou cadeira de rodas de pelo menos 5km. Completando-o, o usuário ganhará a medalha ilustrada a seguir, além de um adesivo temático para usar no iMessage.

Keep active this Thanksgiving! Earn this special award on November 28 by doing any walk, run, or wheelchair workout of at least 5K (3.1mi). #AppleWatch. #CloseYourRings #Thanksgiving2019 pic.twitter.com/K4xf7NSeSc — Kyle Seth Gray (@kylesethgray) November 13, 2019 Mantenha-se ativo nesse Dia de Ação de Graças! Ganhe este prêmio especial em 28 de novembro, fazendo exercícios de caminhada, corrida ou cadeira de rodas de pelo menos 5K (3,1 milhas). #AppleWatch. #CloseYourRings #Thanksgiving2019

Para registrar a atividade, os usuários precisam usar o app Exercício do Apple Watch ou qualquer outro software que integra os dados à plataforma de Atividades da Maçã. Também nesse app, é possível acompanhar o progresso de uma atividade a qualquer momento na aba “Exercícios”.

O Dia de Ação de Graças é uma data comemorativa celebrada nos Estados Unidos; portanto, o desafio não será disponibilizado para os usuários do Apple Watch de outras regiões — ainda assim, é possível redefinir a região do relógio (abra o app Watch e vá em Geral » Idioma e Região » Personalizado) para os EUA e concluir o desafio, mesmo não estando no país.

via 9to5Mac