Nova playlist do Apple Music mostra o que você mais ouviu em 2019

Que tal saber quais foram e escutar novamente todas as músicas que você mais curtiu em 2019? Não, não precisa criar uma playlist inteligente no Apple Music com parâmetros diversos para isso. O próprio serviço tratou de facilitar a nossa vida ao disponibilizar a lista de reprodução Replay.

É verdade que o Spotify já faz algo parecido há alguns anos. Mas como a Apple chegou tarde nisso, preferiu dar um toque diferenciado na sua criação. Enquanto no Spotify temos uma espécie de “retrospectiva”, no Apple Music temos acesso às músicas mais escutadas não apenas de 2019, mas também de outros anos (caso você seja assinante de longa data, em playlists separadas de acordo com o ano).

Mais do que isso: como informou o TechCrunch, as playlists são atualizadas (aos domingos), refletindo possíveis mudanças no seu gosto musical. Ou seja, temos aqui uma especie de compilação das suas faixas/álbuns favoritos, feita de forma automática.

Você, é claro, pode baixar essas playlists para escutar offline e compartilhar tudo com seus amigos e seguidores. O Apple Music Replay está disponível tanto no app Música (iOS, macOS e tvOS) quanto na web.

Se a lista de reprodução ainda não aparece para você, uma boa forma de forçar isso é justamente visitando o player do Apple Music na web e clicando em “Acesse seu Replay mix”. Pouco tempo depois, a playlist passará a aparecer em todos os seus dispositivos.

Boa diversão! 🎶

dica do @eliponto