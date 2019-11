Novo Mac Pro e Pro Display XDR chegarão ao mercado em dezembro

Apresentados na keynote de abertura da Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, em junho passado, o novíssimo Mac Pro e o Pro Display XDR finalmente chegarão ao mercado em dezembro — conforme anunciado hoje pela Apple.

O Mac Pro é o computador mais poderoso já criado pela empresa, com opção de processadores Xeon com até 28 núcleos, trazendo um novo design modular que permite configurá-lo com até 1,5TB de RAM , oito slots de expansão PCIe, duas placas gráficas AMD Radeon Pro Vega II e muito mais.

Com o Pro Display XDR, a Apple está retornando ao mercado de monitores só que de forma equipada ao Mac Pro: realmente profissional. Ele traz uma tela Retina 6K com 32 polegadas, proporcionando até 1.600 nits de brilho, uma taxa de contraste de 1.000.000:1, amplo ângulo de visão, suporte total a HDR, 10 bits de cores com ampla gama P3, tecnologia True Tone, etc.

O novo Mac Pro custará a partir de US$6.000 nos Estados Unidos, enquanto o Pro Display XDR sairá por US$5.000 na sua versão normal sem o suporte de mesa (o qual custará US$1.000).