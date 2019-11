Xcode, Google Maps e SoundHound são atualizados com melhorias e novidades

Mais um dia, mais atualizações da App Store.

Recentemente, o Xcode (software de desenvolvimento de apps da Apple), o Google Maps e SoundHound (app de descoberta de músicas, concorrente do Shazam) ganharam boas novas.

Vamos às novidades?

Xcode

Desde a sua versão anterior, o Xcode já oferecia suporte às versões mais recentes do sistemas operacionais da companhia (iOS 13.2, iPadOS 13.2, macOS Catalina 10.15.1, watchOS 6.1 e tvOS 13.2).

Nesta atualização (compilação 11B500 ), no entanto, a empresa informou que corrigiu um “problema crítico que poderia causar falhas nos apps usando o UITextView“, um framework de visualização de texto do iOS, do macOS e do tvOS.

Google Maps

O navegador do Google também foi atualizado com melhorias e correções de bugs — porém, duas novidades estão chegando/chegarão ao app em breve.

Na primeira delas, o Google está oferecendo a opção de editar e gerenciar seu perfil público na plataforma, conforme divulgado pelo Android Police. Anteriormente, usuários que contribuem com a descoberta de novos locais podiam apenas acompanhar sua pontuação pelo app, mas não editar ou adicionar informações; agora, eles têm mais controle sobre como os outros veem suas contribuições.

A segunda opção pode ser ainda mais útil para os usuários em geral: de acordo com o B9, o Google Maps ganhará uma nova ferramenta que permite transcrever e traduzir automaticamente o que uma pessoa disse em uma outra língua, dependendo da sua localização.

O intuito é facilitar que turistas se locomovam e se comuniquem em países estrangeiros, com a opção oferecendo suporte a pelo menos 50 idiomas já no lançamento, que deverá ocorrer ainda neste mês.

SoundHound

Após lançar uma atualização focada na autonomia do seu app para o Apple Watch, a SoundHound decidiu focar na sua plataforma principal (o iOS). Com a atualização mais recente, os usuários podem compartilhar letras de músicas com outras pessoas.

Uma pequena mudança na reprodução de músicas também foi implementada: agora, assim que uma música terminar, o app mostrará as melhores canções daquele artista para que você descubra novas músicas.