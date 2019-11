Leilão para caridade com Luca Maestri, CFO da Apple, pretende arrecadar US$50 mil

O CFO (Chief Financial Officer, ou diretor financeiro) da Apple, Luca Maestri, está participando pela primeira vez de um leilão para caridade organizado pelo Charitybuzz.

O vencedor do leilão — que tem valor estimado em US$50 mil, mas está por enquanto em US$13 mil com quatro lances — terá direito a um almoço com acompanhante junto a Maestri, além de um tour completo pela sede da Apple em Cupertino.

O montante arrecadado será doado para a Andrea Bocelli Foundation, uma organização focada em “empoderar pessoas e comunidades enfrentando pobreza, analfabetismo e miséria devido a doenças e exclusão social”.

Quem arrematar o leilão poderá agendar a experiência com Maestri até 5 de dezembro de 2020 (exatamente um ano após o encerramento do leilão), obviamente de acordo com as possibilidades do executivo.

via 9to5Mac