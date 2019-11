Se você utiliza os produtos da Adobe (principalmente o Lightroom) no iOS/iPadOS, é provável que já tenha xingado reclamado de um processo que tinha tudo para ser simples, mas era dificultado pelo próprio sistema operacional da Maçã: importar imagens de drives externos diretamente pro software, para edição.

Primeiro, não era possível nem mesmo importar mídias de drives externos para o iOS diretamente (isso foi implementado com o iPadOS 13.1) e, segundo, o Lightroom requer que as fotos sejam importadas primeiro para o app Fotos, depois transferidas para ele. Esse processo, além de consumir tempo, também detona o armazenamento do dispositivo; porém, para a felicidade dos usuários do Lightroom, isso acabará em breve.

Ontem, o diretor de produtos da Adobe, Tom Hogarty, divulgou o vídeo acima, no qual demonstra uma (futura) função do software de edição que será implementada em breve; nela, o usuário poderá conectar um drive externo ao iPad enquanto o Lightroom está aberto e transferir as imagens em RAW (ou qualquer outro formato) diretamente para o editor, de maneira ainda mais prática e eficiente.

Como é possível ver no vídeo, o processo é bem simples e dinâmico: o usuário seleciona manualmente quais imagens deseja transferir do drive externo para o Lightroom, podendo editá-las imediatamente. Assim como em outros apps da Adobe, todas as criações/edições são salvas automaticamente na Creative Cloud em todos os seus dispositivos.

Hogarty demonstrou, ainda, outro recurso bem interessante que foi implantado na última atualização do Lightroom e está disponível apenas para usuários Premium da suíte Creative Cloud: edição em lote. Com isso, é possível aplicar os mesmo ajustes e alterações de uma imagem em várias fotos, sem precisar abrir cada uma delas individualmente.

Ainda não há previsão de quando a atualização que ofecerá suporte à transferência de imagens de drives externos para o Lightroom será disponibilizada; não obstante, o executivo da Adobe disse que espera distribuí-la ainda este ano.

via The Verge