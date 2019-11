Há alguns meses, falamos aqui sobre a jornada épica de três amigos por vários locais da Califórnia com um objetivo deveras específico: recriar, com o maior grau de fidelidade possível, os wallpapers de todas as versões recentes do macOS. A missão foi um sucesso, mas uma falta foi notoriamente sentida: a recriação do papel de parede do mais novo sistema operacional dos Macs, o macOS Catalina (que, à época, ainda estava em fase de testes).

Pois o intrépido trio — composto pelos fotógrafos Andrew Levitt, Jacob Phillips e Taylor Gray — não se fez de rogado: em uma nova aventura, eles partiram para a Ilha de Santa Catalina, na costa da Califórnia, para capturar uma imagem semelhante ao wallpaper padrão do sistema. A jornada, claro, foi totalmente documentada em vídeo.

O desafio para recriar o papel de parede do Catalina foi maior que o dos outros sistemas — até porque, bom, não estamos falando de uma imagem tirada do nível do solo com uma câmera apontada para uma paisagem, e sim de uma fotografia aérea tirada de cima do Oceano Pacífico. O fato de a fotografia ser da área mais remota da ilha, na sua ponta norte, também não ajudou.

Nada disso foi suficiente para parar o trio: eles pegaram a balsa para a ilha e fizeram uma trilha de oito horas até o seu extremo norte, onde conseguiram driblar o vento forte para soltar um drone nos ares e capturar uma imagem quase idêntica à da Apple.

O trabalho foi realmente espetacular — e ainda contou com mais uma dose de emoção na volta, quando um policial abordou os fotógrafos e informou que era proibido fazer trilhas naquela localidade à noite. Felizmente, o trio não recebeu nenhuma multa ou coisa do tipo, e o policial ainda os levou de volta à parte povoada de Santa Catalina.

Incrível, não?

via MacRumors