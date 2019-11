Filme da semana: compre “Consequências”, com Keira Knightley, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Consequências”, com Keira Knightley, Alexander Skarsgård e Jason Clarke.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Com um história e um roteiro interessantes, temos este Filme da semana. Não que estejamos falando de um baita filme, mas certamente de um que vale a pena. Meu maior destaque não está no elenco ou na direção, e sim na produção; sob responsabilidade do renomado diretor Ridley Scott, temos aqui uma de suas escolhas a dedo, para colocar dinheiro e fazer que no mínimo tenha mais atenção.