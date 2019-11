MacBook Pro de 16″ permite que usuários alterem a taxa de atualização da tela

Em mais um movimento provando que pensou bastante nos profissionais ao desenvolver o novo MacBook Pro de 16 polegadas, a Apple revelou em um artigo de suporte que a máquina agora tem uma ajuste específico para a taxa de atualização (refresh rate) da tela.

A nova opção, obviamente localizada em Preferências do Sistema » Monitores, permite que usuários avançados alterem (temporariamente) a taxa do padrão de 60Hz para 59,94Hz, 50Hz, 48Hz ou 47,95Hz.

Os maiores beneficiados por esse recurso serão editores de vídeo, que poderão agora definir a taxa da tela de acordo com a taxa de quadros do vídeo que estiverem editando. A Apple orienta que a taxa ali configurada seja exatamente o dobro da taxa de quadros do vídeo — ou seja, se você estiver editando um material em 24 quadros por segundo, deve alterar a taxa da tela para 48Hz.

Para evitar confusão entre usuários que não precisam de tal recurso, ele não fica visível por padrão nessa tela de preferências. Para visualizar o novo menu, é preciso clicar na opção “Redimensionada” com a tecla ⌥ pressionada.

Após finalizado o trabalho de edição de vídeo, a Apple recomenda que usuários alterem a configuração de volta para a padrão de 60Hz.

Suporte a monitores externos

Em outro artigo de suporte, a Apple detalha também o suporte do MacBook Pro de 16″ com monitores externos.

Segundo a empresa, será possível conectar até quatro monitores 4K ou dois 5K/6K usando as quatro portas Thunderbolt 3 do notebook. Outra possibilidade será conectar um monitor 5K e até três 4K.

Novidades no Mac Pro

Aproveitando a oportunidade, vale cobrirmos aqui duas novidades do Mac Pro diferentes do que havia sido anunciado na apresentação original da máquina (em junho passado).

Quando chegar ao mercado no mês que vem, o novo Mac Pro poderá agora ser configurado com SSDs de até 8TB — tal como já é possível fazer com o MacBook Pro de 16″. Obviamente, isso não sairá nada barato. 😉

Além disso, em vez de três, o novo Mac Pro suportará agora até seis(!) streams de vídeo ProRes em resolução 8K. Um tanto quanto incrível.

