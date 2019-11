Hoje, os mais novos fones da Beats — os Solo Pro, com cancelamento ativo de ruídos — completam um mês de lançamento. E, para marcar a data, a Apple tratou de liberar um novo comercial para os acessórios, estrelando um dos maiores nomes em ascensão da música pop: a cantora Billie Eilish, junto à sua música nova.

Confiram:

Na descrição do vídeo, a Maçã diz o seguinte:

Artistas como Billie Eilish estão usando o Cancelamento Ativo de Ruídos do Beats Solo Pro para criar espaço para seus melhores trabalhos.

Para entregar som exatamente como você quer, o Solo Pro tem dois modos de audição: o Cancelamento Ativo de Ruídos (ANC) e o Modo Transparência. O ANC puro da Beats lhe dá o espaço para criar com o som mais imersivo possível, enquanto a Transparência lhe ajuda a permanecer atento em relação aos seus arredores. Todos os detalhes do Solo Pro foram cuidadosamente considerados, até a forma que os fones ligam e desligam intuitivamente quando são dobrados. O design ergonômico entrega conforto excepcional por horas de uso e um estilo elegante. E, com até 22 horas de bateria, você pode continuar com a música não importe para onde seu dia lhe leve.