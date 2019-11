Novo utilitário permite alterar os modos dos AirPods Pro pela Touch Bar do MacBook Pro

E o brasileiro Guilherme Rambo está de volta! 😉 O lançamento (não vazamento, hehe) desta vez se chama NoiseBuddy, e trata-se de um utilitário destinado a quem já é um felizardo dono de AirPods Pro.

Com esse software, é possível inserir um ícone especial na Touch Bar dos MacBooks Pro que serve simplesmente para alternar entre os modos de uso dos AirPods Pro (e dos recém-lançados Beats Solo Pro, também): cancelamento ativo de ruído, transparência ou apenas desligado.

Obviamente, o NoiseBuddy não é requerimento para essa troca de modos no Mac. Na última versão do macOS Catalina, já compatível com os AirPods Pro, basta clicar no ícone de volume, na barra de menus do sistema, e selecionar o modo desejado dentro do menu dos AirPods Pro.

A ideia, aqui, é tornar esse processo ainda mais prático.

Rambo, por sinal, tem também outro utilitário para Mac focado em AirPods: o AirBuddy. Ele explica, porém, que não quis simplesmente atualizá-lo com esse novo recurso pois a coisa funciona bem na base da “gambiarra” e, quem sabe, deixe de funcionar a qualquer momento caso a Apple não goste muito do que ele conseguiu fazer. 😛

O código do NoiseBuddy está todo aberto no GitHub, para os desenvolvedores que quiserem entender como foi executado e quem sabe contribuir com melhorias para o projeto.