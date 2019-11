Telegram agora respeita o Modo Escuro do iOS 13; suíte iWork e Pixelmator são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes da (Mac) App Store! Vamos dar uma olhada nas novidades.

Telegram

O mensageiro preferido de todo mundo que detesta o WhatsApp finalmente ganhou suporte total ao iOS 13: agora, o Telegram sincroniza automaticamente com a sua preferência de tema no sistema (Modos Claro ou Escuro).

Além disso, o aplicativo integra-se ao menu de compartilhamento do iOS, mostrando seus chats mais usados no topo para facilitar as coisas. Você pode, ainda, escolher um navegador padrão para abrir links do mensageiro e limpar o cache em canais e grupos com mais facilidade.

Temos, por fim, correções de bugs e outras otimizações para o iOS 13.

iWork

Depois da atualização mais profunda de setembro, todos os aplicativos da suíte de produtividade da Apple, no iOS e no macOS, ganharam melhorias de performance e estabilidade. Não há mais detalhes sobre que melhorias são essas, entretanto.

Pixelmator

Por fim, o Pixelmator original (que agora está sendo chamado de “Pixelmator Classic” pela equipe de desenvolvimento) chegou à versão 3.9 com uma novidades focada no macOS Catalina: temos, no update, suporte ao Sidecar e ao Apple Pencil para que você realize suas criações no iPad enquanto segunda tela do seu Mac.