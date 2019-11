Atualmente a Apple não comercializa nenhum aparelho com 5G. Ainda que seja um mercado bastante incipiente, muitas concorrentes da Maçã já oferecem smartphones topos-de-linha com suporte a redes de quinta geração, com a Samsung e a Huawei.

Então, podemos afirmar sem medo que a Apple hoje é a última colocada nesse ranking de aparelhos 5G (junto a muitas outras que ainda nem pensam em implementar tal suporte). Mas isso tem tudo para mudar em 2020. E quando eu falo “mudar”, me refiro à Maçã sair da última colocação para a primeira, basicamente — pelo menos de acordo com a Strategy Analytics.

Como sabemos, a Apple tradicionalmente lança a nova linha de iPhones em meados de setembro. Ou seja, são apenas três meses e meio comercializando os novos modelos, mas segundo a SA, isso será suficiente para a Apple tomar a dianteira do mercado em 2020.

Ken Hyers, diretor da Strategy Analytics, afirmou que, caso a companhia coloque mesmo aparelhos com 5G no mercado em 2020, ela precisa simplesmente comercializar o que normalmente vende nos lançamentos para assumir a primeira colocação.

O único ponto, aqui, é que Hyers fala em três aparelhos da Maçã com suporte a 5G no ano que vem. Ainda que os rumores tenham mesmo coberto essa possibilidade, alguns mais antigos davam conta de que a Apple implementaria tal suporte apenas nos sucessores dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max — o sucessor do 11 ainda viria limitado à conectividade 4G/LTE.

De acordo com Ville-Petteri Ukonaho, diretor associado da Strategy Analytics, “atualmente, a Samsung é a líder indiscutível do mercado em smartphones 5G. Mas, com os dois maiores mercados 5G em 2020, China e EUA, dominados pela Huawei e Apple, respectivamente, esses dois fornecedores deverão liderar o 5G no próximo ano”.

Por mais que esse mercado não seja mais o mesmo, isso demonstra a força que o iPhone ainda tem.

