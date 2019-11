Apple TV+: novos trailers, série com Gary Oldman e 2ª temporada de “The Morning Show”

As novidades do Apple TV+, novo serviço de streaming de vídeos da Apple, simplesmente não param.

Vamos conferir as últimas?

“O Fantasma Escritor” (“Ghostwriter”)

Uma das séries já disponíveis no serviço ganhou, há alguns dias, uma featurette (espécie de trailer entremeado com depoimentos do elenco/equipe e imagens de bastidores). Confira:

Quando um fantasma assombra uma livraria do bairro e começa a liberar personagens fictícios para o mundo real, quatro crianças devem se unir para resolver um emocionante mistério que envolve os negócios inacabados do fantasma.

“O Fantasma Escritor” é um remake da série original que foi ao ar na PBS entre 1992 e 1995. A série é mais uma — junto a “Helpsters” e “Snoopy no Espaço” — dedicada a crianças.

“Servant”

Mudando completamente de temática, a série comandada por M. Night Shyamalan ganhou mais um trailer — esse focado na criação de Jericho, o bebê falso/realista que desempenha o papel de protagonista.

De M. Night Shyamalan, “Servant” segue um casa da Filadélfia em luto, depois que uma tragédia indescritível cria um dilema no casamento e abre a porta para uma força misteriosa entrar em sua casa.

A série será a primeira grande estreia do Apple TV+ após o lançamento do serviço em 1º de novembro — ela estará disponível na quinta-feira, 28/11; serão 10 episódios de 30 minutos.

“Slow Horses”

Ainda tem muita coisa para estrear no Apple TV+, mas isso não quer dizer que a empresa não esteja trabalhando para ampliar mais e mais o seu catálogo. A prova é que, segundo informou o The Holywood Reporter, a Maçã deu sinal verde para uma nova série dramática chamada “Slow Horses”.

A produção será baseada em uma série de livros homônima do autor Mick Herron, e estrelada por ninguém menos que Gary Oldman.

A história gira em torno de uma equipe de agentes de inteligência britânicos do departamento intitulado Slough House, do MI5, no qual ex-espiões são alocados após suas carreiras fracassarem. Oldman deverá interpretar Jackson Lamb, o líder dos espiões da Slough House que quer voltar ao mundo da espionagem fazendo absolutamente tudo o que for necessário.

“Slow Horses” será escrita pelo comediante Will Smith, que já trabalhou em “Veep” (da HBO). Os produtores incluem Graham Yost, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux e Douglas Urbanski.

“The Morning Show”

Uma das queridinhas do Apple TV+ já está renovada para a segunda temporada — na verdade, a série nasceu com uma sequência já confirmada (mas isso é detalhe).

Kerry Ehrin, produtora executiva e escritora da série, conversou com a Variety sobre as possibilidades em torno da narrativa da segunda temporada, já que a primeira flertou com algo bastante atual e real: assédio sexual no trabalho, muito influenciado pelo movimento #MeToo.

Como a segunda temporada estreará em novembro de 2020 (bem na época das eleições americanas), a Variety questionou se esse tema poderia fazer parte da trama. Ehrin negou, dando uma explicação bastante lógica: o roteiro está sendo escrito agora e as filmagens começarão em seguida; então, antecipar algo assim é muito complicado.

Você não pode fazer política atual, então minha ideia é que, se você lida com política, lida com temas políticos. Eu chamo de “corrente adjacente”, onde você não está envelhecendo historicamente ao lidar com uma coisa específica, mas pode pegar o espírito do que está acontecendo no mundo e fazer algo com esses temas.

Veremos, então, o que virá por aí!

via MacRumors: 1, 2, 3; iDownloadBlog | imagem: DFree / Shutterstock.com