O MacBook Pro de 16 polegadas está entre nós e, com ele, a promessa do fim do pesadelo que foi a existência do teclado com mecanismo borboleta. Até hoje, absolutamente todos as gerações do maldito teclado lançadas pela Apple fazem parte do programa de substituição (um nome bonito para o bom e velho recall) dedicado ao componente. Era, então, questão de tempo até a Maçã lançar uma máquina com um teclado redesenhado. E ela chegou!

A iFixit não perdeu tempo e já colocou as mãos no lançamento e comprovou o que nós esperávamos: estamos diante de algo completamente novo! Quer dizer, ou não, já que o novo teclado bebeu muito da fonte do Magic Keyboard, com mecanismo tesoura que deixou de ser usado pela em prol do borboleta — não é à toa que o nome é o mesmo.

Teclado do MacBook Pro de 16″ (2019)

O mecanismo tesoura do MacBook Pro é praticamente idêntico ao do teclado que acompanha o iMac e é vendido de forma avulsa pela empresa. A coisa é tão parecida que a iFixit trocou a tecla do MBP pela do Magic Keyboard e tudo funcionou perfeitamente.

Segundo a firma de reparos, quem se preocupa com longevidade/reparabilidade deve comemorar: além de termos um deslocamento um pouco mais profundo nas teclas (que era uma reclamação de muitos), um som mais suave e um design mais robusto, agora é possível substituir apenas uma tecla caso ela quebre. É verdade que esse processo ainda envolve desmontar todo o teclado em si e não é uma coisa tão simples, mas ainda assim…

Teclado do Magic Keyboard

O mecanismo é composto por duas peças de plástico, cruzadas, com um pivô no meio para controlar o movimento das teclas. Ele é mais robusto do que o teclado borboleta e há mais espaço para tolerar possíveis detritos que se instalam por ali — antes, qualquer partícula de sujeita oferecia um perigo real. Não há uma membrana de silicone (como a utilizada na última geração do mecanismo borboleta) para proteger as entranhas do teclado. Tudo agora está como era antes, com algumas poucas melhorias pontuais.

Teclado do MacBook Pro de 15 polegadas (2018)

Comparado ao teclado borboleta, o novo mecanismo tesoura tem cerca de 0,5mm a mais de deslocamento quando é pressionado; as teclas em si são cerca de 0,2mm mais espessas. Os pequenos clipes que prendem as teclas ao mecanismo tesoura em si parecem estar mais reforçados – para que não quebrem na hora de você tirar a tecla em si para uma limpeza ou reparo.

Teclado do MacBook Pro de 15″ (2015) vs. de 16″ ((2019)

Abaixo, o vídeo que a iFixit fez sobre o assunto:

Boas notícias, finalmente!