Ex-executivos da Apple criam empresa para desafiar chips da Intel e da AMD

Um trio de ex-executivos da Apple — John Bruno, Manu Gulati e Gerard Williams III — acaba de anunciar a formação de uma nova empresa chamada NUVIA, que vem para desafiar os chips fabricados por Intel e AMD.

Gerard Williams III, como noticiamos em abril passado, deixou a Apple após nove anos na empresa. Ele atuava como diretor sênior de arquitetura de plataformas e liderou a criação de todos os processadores da Maçã desde o A7 até o A12X, que equipa os mais últimos iPads Pro. Não é à toa que foi nomeado CEO e presidente da NUVIA, segundo ele mesmo informa em seu perfil do LinkedIn.

O foco da NUVIA, ao menos inicialmente, serão chips (com codinome “Phoenix”) destinados a servidores de data centers. Ou seja, ela brigará com a Intel e a AMD, sim, mas num nicho de atuação delas.

Para esse início de empreitada, a NUVIA conseguiu angariar um investimento de US$53 milhões. Com isso, o trio espera terminar este ano com cerca de 100 empregados — muitos deles também vieram do Google, inclusive.

