Vídeo: conheça o Fantastical, excelente app de calendário e lembretes

Em meus vídeos sobre a tela de Início do iPhone e o Dock do Mac, um dos apps que citei foi o Fantastical — a minha escolha para calendário e lembretes.

Agora, como prometido, aqui está um vídeo especificamente sobre ele. Não quis que o vídeo ficasse mais longo do que já ficou, então a ideia foi apenas dar uma passada geral pelos principais recursos do software a fim de que vocês tenham uma boa ideia do que ele pode oferecer.

O Fantastical está disponível na App Store em versões separadas para Mac, iPhone/Apple Watch e iPad:

Não é, definitivamente, um software barato — ainda mais considerando a soma de suas três versões. Mas, como vocês podem ver no vídeo, ele é bastante completo e capaz.

