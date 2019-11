O mercado dos fones de ouvido sem fio não para, mas isso não o impede de contar com alguns favoritos. Falo, naturalmente, dos AirPods, que alçaram voos altíssimos nos últimos dois anos. Com os recém-lançados AirPods Pro, será que a fama da Maçã perseverará? Pelo menos tecnicamente, a resposta é “sim” (mas ela não é tão positiva assim).

Em agosto passado, a Consumer Reports comparou os AirPods aos Galaxy Buds (da Samsung), os quais levaram a melhor no resultado final. Agora, a CR divulgou um novo comparativo com os novos fones da Apple e, apesar de melhorias no design, nas funcionalidades e na qualidade do áudio dos AirPods Pro, eles não conseguiram levar o “troféu” da revista para casa.

No comparativo anterior, o veículo havia dito que a qualidade do áudio dos AirPods poderia ser melhor, o que, de fato, foi melhorado na versão Pro. De acordo com a CR, os novos fones de ouvido sem fio “são muito bons”, especialmente quando combinados a outros benefícios:

O AirPods Pro são realmente bons. Como a maioria dos fones de ouvido Bluetooth, eles ainda podem não se adequar aos audiófilos mais críticos. Mas a melhoria significativa no som, combinada aos recursos que os consumidores adoram dos AirPods mais antigos, deve tornar esse modelo um candidato sério se você estiver no mercado para comprar um par de fones de ouvido sem fio de verdade.

Alguns desses benefícios fazem referência, é claro, ao novo recurso de cancelamento ativo de ruído, bem como o Modo Transparência dos novos modelos:

As pontas de silicone podem dar a sensação de que seus ouvidos estejam levemente “entupidos”, mesmo com o cancelamento de ruído desativado. Mas os AirPods Pro também possuem o Modo Transparência, o qual usa os microfones embutidos para canalizar intencionalmente o som externo. A Apple não inventou esse recurso, mas nos [AirPods] Pro ele funciona particularmente bem.

A CR não destacou nenhum ponto quanto à bateria dos AirPods Pro, uma vez que, na prática, a duração se manteve a mesma: com o cancelamento ativo de ruído ou o Modo Transparência ativados, a Apple diz que os fones de ouvido devem durar 4,5 horas; com esses recursos desativados, os fones têm a mesma autonomia dos AirPods de 1ª e 2ª gerações (5 horas de uso).

A comparação engloba, ainda, o custo/benefício das principais opções do mercado — além dos AirPods Pro, os Galaxy Buds e os Echo Buds (da Amazon). Colocando prós e contras na mesa, a opção da Apple não só é mais cara (US$250), como oferece uma menor qualidade de áudio em relação aos Galaxy Buds e, por isso, a CR coroou os fones da Samsung mais uma vez:

Os Echo Buds, os novos fones de ouvido sem fio da Amazon com cancelamento de ruído, não tiveram uma pontuação tão boa em nossos testes, mas possuem um desempenho sólido e são muito mais baratos [do que os AirPods Pro] por US$130. Enquanto os AirPods Pro têm uma qualidade de áudio muito melhor do que os modelos anteriores, eles ainda não alcançaram o nível da nossa principal opção sem fio, os Galaxy Buds da Samsung, que também são vendidos por cerca de US$130.

Como dissemos, apesar da avaliação da CR, os AirPods Pro poderão perpetuar a popularidade das gerações anteriores no sentido comercial e levar a Maçã a mais uma posição no ranking de vendas de fones de ouvido sem fio — mas isso são cenas para os próximos capítulos…

