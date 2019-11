iPhones são, no geral, dispositivos relativamente seguros — uma consequência positiva da abordagem superprotetora da Apple em relação ao seu sistema operacional móvel. Eles não são, entretanto, completamente blindados: como já vimos em diversas ocasiões, existem (ou já existiram) diversas vulnerabilidades por aí que permitem que hackers ou agentes maliciosos invadam os dispositivos e até mesmo, em alguns casos, assumam o controle deles.

O problema, nesse caso, é saber se o seu iPhone já foi invadido ou teve alguma brecha explorada em algum momento. E é exatamente para isso que serve o iVerify.

Criado pelo fundador do Trail of Bits, Dan Guido, o iVerify é um aplicativo que promete lhe dizer, de uma maneira muito simples e intuitiva, se o seu iPhone já foi invadido de alguma maneira e se ele representa um risco de segurança para você.

O próprio funcionamento do app representa um desafio, já que o iOS não permite que aplicativos tenham acesso a informações e seções do sistema que denunciariam essas invasões ou vulnerabilidades. Por isso, o iVerify utiliza uma boa dose de esperteza para detectar esses sinais sem “invadir” o iPhone nem pedir permissões indevidas. Guido explica o funcionamento do aplicativo da seguinte forma:

A detecção de jailbreak usa canais alternativos para interpretar informações fora do sandbox. É como se alguém estivesse enviando sinais de fumaça e você estivesse olhando para as nuvens no céu por uma pequena janela num quarto onde você está trancado. Assim, você consegue ler uma mensagem sobre o que está acontecendo no mundo exterior. É assim que a detecção de jailbreak funciona. Nós descobrimos uma série de sinais que podem ser capturados no ambiente [do iOS] e que podem nos dar um indicativo do que está acontecendo no aparelho.