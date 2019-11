Apple libera iOS 13.2.3 e iPadOS 13.2.3 para iPhones, iPads e iPods touch

A Apple acaba de liberar mais uma atualização surpresa — assim como foi o iOS/iPadOS 13.2.2 — para donos de iPhones, iPads e iPods touch. Falo do iOS 13.2.3, bem como do iPadOS 13.2.3 (compilações 17B111 ). A nova versão, assim como a sua antecessora, não entrou em fase de testes.

Como a própria numeração indica, o iOS/iPadOS 13.2.3 é focado em correções de bugs e melhorias gerais dos sistemas. Confira as notas de liberação:

O iOS 13.2.3 inclui correções de erros e melhorias para o iPhone. Esta atualização:

• Corrige um problema em que a busca no sistema e a busca dentro dos apps Mail, Arquivos e Notas poderia não funcionar;

• Aborda um problema em que fotos, links e outros anexos poderiam não ser exibidos na visualização de detalhes do app Mensagens;

• Corrige um problema o qual poderia impedir que apps baixassem conteúdo em segundo plano;

• Resolve problemas que poderiam impedir o Mail de obter novas mensagens, e deixar de incluir e citar o conteúdo da mensagem original em contas do Exchange.