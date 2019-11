Apple realizará evento no dia 2 de dezembro para anunciar os melhores apps e jogos de 2019

Quem diria que 2019 ainda nos reservaria mais um evento da Apple? Pois é! 😉

A Maçã convidou a imprensa para um evento especial que acontecerá no dia 2 de dezembro (uma segunda-feira, na qual ocorrerá também a Cyber Monday). O evento acontecerá em Nova York (EUA), às 18h (pelo horário de Brasília) e terá como propósito destacar os aplicativos e jogos favoritos de 2019.

Vale notar que a Apple sempre destacou seus aplicativos e jogos favoritos da App Store no fim do ano (confira aqui os de 2018); a novidade, aqui, é a realização de um evento para isso. Ainda não há a informação se ele contará com transmissão ao vivo.

No convite do evento, a Apple escreveu a seguinte frase: “Amados por milhões. Criados pelos melhores.”

Eu particularmente acho bastante difícil vermos algo sendo lançado no evento — ainda mais depois de lançamentos silenciosos dos AirPods Pro e do MacBook Pro de 16 polegadas. Ainda assim, o 9to5Mac cogitou a possibilidade de a Apple anunciar algo utilizando o tradicional slogan “One more thing…”, que desde a morte de Steve Jobs foi clamado pouquíssimas vezes.

Ainda que a Apple tenha lançado produtos recentemente sem a realização de um evento, vale lembrar que a empresa deverá colocar no mercado as “AirTags” (acessórios que funcionarão junto a iPhones para que você rastreie e monitores objetos). Além delas, a Maçã também pretende lançar o Mac Pro e o Pro Display XDR em dezembro, mas dificilmente o computador/monitor profissional teria alguma relação com esse evento de apps.

Veremos o que vem por aí!