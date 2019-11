Fenômeno: TikTok chega a 1,5 bilhão de downloads no mundo

O TikTok tem uma história curiosa: ele começou como um fenômeno de popularidade apenas nos países asiáticos (especialmente na China, onde foi criado, e na Índia) e, lentamente, foi galgando as paradas das lojas de aplicativos no resto do mundo para virar uma espécie de febre global.

Hoje, ele está em todos os lugares: mesmo que você não tenha o app instalado no seu smartphone (ou mesmo que não conheça sequer o nome TikTok), é certo que você já viu muitos dos vídeos produzidos no aplicativo em alguma outra plataforma social. Agora, os números confirmam o fenômeno.

De acordo com a Sensor Tower, o aplicativo ultrapassou recentemente a marca de 1,5 bilhão de downloads ao redor do mundo, considerando a atividade nas duas principais lojas de aplicativos do planeta — App Store e Google Play. Com isso, o TikTok já é o terceiro app mais baixado do mundo em 2019, desconsiderando jogos; o WhatsApp é o líder e o Facebook Messenger é o segundo colocado, enquanto Facebook e Instagram completam o Top 5.

A Índia foi o país que mais registrou downloads do aplicativo, com 466 milhões de ocorrências desde o seu lançamento; a China vem em segundo lugar, com 173 milhões de downloads, e os Estados Unidos ficam com a medalha de bronze (123 milhões). Considerando apenas os números de 2019, o TikTok já foi baixado 614 milhões de vezes — 6% a mais do que ele já tinha conseguido na mesma época do ano passado.

A receita gerada no aplicativo também tem crescido regularmente mês a mês: em outubro deste ano, os usuários gastaram US$18,2 milhões no TikTok — uma subida estável desde os US$7,4 milhões conquistados em abril de 2019.

E você, já está usando?

via CNET | Imagem: Shutterstock.com