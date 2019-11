Mesmo com componentes novos, interior do MacBook Pro de 16″ é similar ao do de 15″

Depois de mostrar todos os detalhes do novo teclado do MacBook Pro de 16 polegadas, a iFixit (empresa de reparos) terminou a sua tradicional desmontagem do computador. E, ainda que suas ele tenha novos componentes, seu interior é bastante parecido com o modelo de 15″.

O processo de abertura do MacBook Pro continua o mesmo: você retira seis parafusos da tampa traseira e tem acesso a toda a parte interna.





Depois de desconectar alguns cabos e tirar do caminho alguns parafusos, é possível retirar a placa lógica do computador (a qual traz componente como processador, GPU , RAM , memória flash, chip de segurança T2, etc.). O problema é que tudo isso, como já sabemos, fica devidamente soltado à placa, impossibilitando qualquer vislumbre de upgrades.

Pensando em reparabilidade, a boa notícia é que as novas ventoinhas (redesenhadas, as quais possibilitam um maior fluxo de ar e um melhor controle da temperatura interna) e as portas Thunderbolt 3 podem facilmente ser retiradas e trocadas.





Os novos alto-falantes (no total, seis), a bateria de 99,8Wh (11,36V e 8.790mAh), o teclado e a Touch Bar, infelizmente, são colados na carcaça, o que dificulta bastante as coisas quando se pensa em reparo. Por outro lado, o trackpad é “facilmente” removível.

Vale também ressaltar que o Touch ID — o qual também funciona como botão de liga/desliga —, por conta da sua ligação direta com o chip T2, também está atrelado à placa lógica e dificulta a troca.

A nota final do MacBook Pro de 16″ no quesito reparabilidade? Um vergonhoso 1 de 10 — nesse ponto, infelizmente, a máquina não trouxe avanços.