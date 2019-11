A Microsoft anunciou, recentemente, que encerrará o app Cortana, tanto para iOS quanto para Android, em alguns países a partir do dia 31 de janeiro de 2020 como parte de uma “evolução para integrar a assistente virtual aos apps de produtividade do Microsoft 365”.

Seja qual for o real motivo da decisão, o fato é que, a partir dessa data, usuários da assistente virtual na Austrália, no Canadá e no Reino Unido não terão mais suporte ao app. Em outras informações fornecidas para o The Verge, a Microsoft confirmou que o app também será removido da Alemanha, da China, da Espanha, da Índia e do México em 31/1.

A companhia aproveitou o anúncio para divulgar, ainda, que alguns recursos da assistente virtual estarão indisponíveis no app Microsoft Launcher (apenas para Android), a partir da mesma data. Isso significa que conteúdos como lembretes e listas não funcionarão mais no app Cortana, nem no Microsoft Launcher, mas eles poderão ser acessados pelo app Microsoft To Do ou pelo Windows.

O app Cortana também é usado para definir configurações e atualizar o firmware de dispositivos como os Surface Headphones. Apesar disso, a Microsoft não mencionou como os proprietários dos fones de ouvido nos países onde o serviço será encerrado poderão atualizar e acessar os recursos desses dispositivos.

A Microsoft lançou o app da sua assistente virtual para iOS e Android em dezembro de 2015, o qual foi originalmente projetado para conectar PCs e dispositivos ao Windows 10 — desde então, ele nunca aterrissou no Brasil.

Apesar de sucessivas atualizações, a empresa não conseguiu competir com outras assistentes virtuais — fazendo até mesmo com que o seu CEO , Satya Nadella, revelasse no início deste ano que a empresa não enxerga mais a Cortana como concorrente da Alexa (da Amazon) e do Google Assistente.

Até mesmo dentro do próprio sistema da Microsoft a assistente virtual vem perdendo terreno, uma vez que a empresa anunciou que desativará os recursos da Cortana durante certas instalações do Windows 10, além de poder removê-la da barra de ferramentas de futuras versões.

Seria esse o início do adeus à Cortana?