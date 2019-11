Primeiros frutos da parceria entre Apple e Salesforce começam a aparecer

Apple e Salesforce juntaram forças em setembro de 2018, quando as duas gigantes prometeram investir em apps empresariais para iOS (com foco em aprimorar os produtos Salesforce no sistema operacional móvel da Maçã). Agora, mais de 12 meses depois, os primeiros frutos dessa parceira estão chegando ao mercado.

As informações foram compartilhadas pela Salesforce em sua conferência Dreamforce. Para começar, a Apple trabalhou com a empresa para redesenhar o aplicativo Salesforce a fim de incorporar recursos nativos do iOS, como os Atalhos da Siri (desta forma, o app pode ser controlado por voz em vez de a pessoa ter que necessariamente digitar), suporte ao Handoff e ao Face ID.





A Salesforce, por sua vez, anunciou um programa piloto do Einstein Voice para o app, permitindo aos representantes inserir notas, adicionar tarefas e atualizar o banco de dados usando comandos de voz. O Einstein é a camada geral de inteligência artificial da empresa, e o recurso de voz usa entendimento de linguagem natural para interpretar o que a pessoa está pedindo.

A empresa também anunciou um novo SDK , criado especificamente para iOS e iPadOS usando a linguagem Swift.

Por fim, temos o Trailhead GO, versão móvel da plataforma de aprendizado online da Salesforce projetada especificamente para iGadgets. O app foi criado usando o novo SDK e permite que usuários acessem os mesmos cursos disponíveis na web, porém de uma forma muito mais amigável para dispositivos móveis.

Amanhã (19/11), Tim Cook participará do evento e conversará com o co-CEO da Salesforce, Marc Benioff — o bate-papo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília) no Teatro Yerba Buena, e contará com uma transmissão ao vivo.

via TechCrunch