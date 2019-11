Se você é um desenvolvedor ligado ao mundo Apple — ou seja, de alguma forma cria aplicativos ou soluções para os sistemas operacionais iOS, iPadOS, macOS, watchOS e/ou tvOS —, deve ter o app WWDC instalado em seu device.

Era por ele que desenvolvedores participantes da conferência da Apple acompanhavam as novidades do evento; mesmo não participando, profissionais podiam acompanhar, pelo app, os vídeos das sessões que rolam por lá.

E quando falamos desenvolvedores ligados ao mundo Apple, não é pouca gente, não: segundo informações do TechCrunch, são 23 milhões de pessoas registradas no Apple Developer Program. E esse número não para de crescer.

No ano passado, a comunidade de desenvolvedores na Indonésia aumentou sua participação em 60% após a abertura de duas instalações da Apple Developer Academy em 2019; no Brasil, onde essa iniciativa teve início, a comunidade cresceu 50% neste ano; na Índia, local do primeiro laboratório de aceleração, a comunidade cresceu 45%; outras áreas que aumentaram sua base de desenvolvedores este ano incluem Reino Unido (+40%), França (+30%), Itália (+28%) e China (+17%).

Por conta disso, a Maçã resolveu mudar: sai de cena o WWDC e entra o Apple Developer. A grande novidade é que, agora, temos informações (artigos técnicos e de design), notícias e atualizações detalhadas dos especialistas da Apple durante todo o ano na aba Descobrir (Discover). O conteúdo focado na conferência da Maçã continua lá, nas abas Vídeos e, é claro, WWDC.

Outra novidade: quem estiver nos Estados Unidos pode fazer a inscrição no Apple Developer Program pelo app (seja usando um iPhone ou um iPad) — ou, para quem já faz parte do programa, é possível renovar a sua assinatura pela aba Conta (Account); em outros países, essas opções chegarão aos poucos.

O aplicativo como um todo ainda ganhou refinamentos como uma interface de pesquisa aprimorada, suporte ao Modo Escuro e ao idioma coreano, além de correções de bugs e melhorias gerais. Ainda não é possível, porém, ter acesso aos fóruns para desenvolvedores ou se conectar aos App Accelerators, Design Labs e Developers Academies — quem sabe algo que seja implementado no futuro.

A ideia é que o app se transforme num repositório espelhando os mesmos conteúdos encontrados no portal, mas empacotados de uma maneira diferente, também sendo uma forma mais agradável para que novos desenvolvedores, os quais talvez nem conheçam o portal da Apple, tenham acesso a essas informações.

imagem: 9to5Mac