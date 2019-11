O MacBook Pro de 16 polegadas já está disponível, em toda a sua glória, em diversos países. Além de um “novo-antigo” teclado, uma tela maior e um poder de processamento impressionante, ele vem também com duas imagens de fundo exclusivas — que você pode baixar agora.

As imagens estão sendo usadas constantemente pela Apple no marketing do MacBook Pro de 16″. Geralmente, a companhia introduz novos wallpapers com o lançamento de algum hardware e depois disponibiliza-os para os seus outros Macs em atualizações de software subsequentes.

Macs

Se você não quer esperar e deseja exibir as novas imagens no seu computador, é possível baixá-las em alta resolução nesse link. Os wallpapers foram extraídos diretamente do macOS Catalina, na versão que vem instalada no MBP de 16″.





Cada imagem possui uma proporção quadrada com dimensões de 6016×6016 pixels; devido à alta resolução, ela pode ser cortada para preencher qualquer tamanho de tela de Macs e dispositivos móveis sem perder qualidade.

iPhones e iPads

É possível usar as imagens acima no iPhone ou no iPad, contudo, o designer gráfico AR7 otimizou as imagens para iPhones e iPads — modificando-as um pouco para combinar com as cores dos novos iPhones, incluindo verde meia-noite, dourado e roxo.

É possível acessar todas a imagens otimizadas pelo designer nessa pasta do Google Drive. Selecione a pasta com a cor que você deseja e, em seguida, baixe o wallpaper correspondente ao dispositivo no qual você a usará.

via iDownloadBlog