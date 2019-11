Promoções do dia na App Store: FineReader OCR Pro, Your GPS Location Finder Pro, File List Export e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta segunda-feira!

Em um mundo cada vez mais digital, converter textos impressos em conteúdos pesquisáveis e/ou editáveis pode parecer um sonho distante, mas não é! Apresento para vocês o FineReader OCR Pro, um dos melhores softwares para OCR (optical character recognition, softwares que fazem reconhecimento óptico de caracteres em imagens e as transformam em algo evitável) disponíveis no mercado para macOS.



Nota na App Store

Minha nota

A tecnologia de OCR da empresa é utilizada por dezenas de aplicativos disponíveis no mercado, sendo superior à do Prizmo, por exemplo. Em testes internos da ABBYY, a precisão da conversão de imagem em texto atingiu impressionantes 99,8% de exatidão, que tal?

Apesar de termos disponíveis mais de 180 dicionários — incluindo um do português do Brasil —, a interface do aplicativo está toda em inglês. Para reconhecimento rápido de caracteres, o aplicativo permite a seleção de até cinco por vez.

Após a rápida conversão, o aplicativo já apresenta em sua tela a opção de salvar o documento no local que você desejar e no formato pré-selecionado.

Um recurso muito bacana no FineReader OCR Pro é a capacidade de reconstrução da estrutura do documento, incluindo formatação, caixas de texto, fontes, tamanhos, etc.

O FineReader OCR Pro não faz bem seu trabalho apenas na conversão da imagem em texto evitável; o aplicativo também conta com um grande leque de opções de formatos para exportação, todos apresentados com seus respectivos ícones. Só para citar alguns: DOCX, ODT, RTF, XSLX, PDF, PPTX e EPUB.

Se você precisa de alguma solução para conversão de documentos impressos em texto editável, o ABBYY FineReader OCR Pro para Mac é, sem dúvidas, uma das melhores opções disponíveis. Se você quiser experimentá-lo, uma versão de testes (trial) está disponível para download, com limitação de 30 dias de uso, 100 páginas ou 3 exportações por vez.

Curtiu? Aproveite a oferta! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$66 de desconto:

Apps para iOS

Utilitário de localização.

Efeitos para fotos.

Jogo de tabuleiro.

Jogo de ação.

App para macOS

Utilitário para metadados.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😎