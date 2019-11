Vídeo: por que eu uso o Tweetbot?

Quem usa o Twitter informalmente, apenas para consumo eventual de conteúdos, dificilmente sentirá necessidade de investir num cliente pago. O oficial, gratuito, dá muito bem a conta do recado.

Já para quem busca algo mais completo e que ofereça mais recursos/opções de personalização, sem dúvida nenhuma no mundo iOS/macOS o nome Tweetbot é uma forte referência.

No vídeo acima, explico por que eu uso o Tweetbot e o que ele traz de bom/diferente em relação ao cliente oficial do Twitter — que, vale lembrar, só recentemente retornou à Mac App Store. Fica a expectativa também, como cito no vídeo, que o Twitter realmente reveja suas restrições de APIs para clientes de terceiros.

