WhatsApp corrige falha de segurança em arquivos de vídeo; Documents, Deezer e outros são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store!

Vamos dar uma olhada nelas?

WhatsApp

O indefectível mensageiro recebeu uma atualização para corrigir uma vulnerabilidade importante. De acordo com os pesquisadores de segurança do Facebook, o WhatsApp tinha uma falha que permitia a invasão de contas simplesmente com o envio de arquivos de vídeo MP4 ligeiramente modificados por crackers; agora, tudo está seguro novamente.

Apenas para ilustrar a situação, a falha estava no sistema de buffer do aplicativo (aquele que permite que você comece a assistir a um vídeo enquanto ele ainda está sendo baixado). Um arquivo modificado poderia acessar esse sistema e ser utilizado para execução remota de comandos, potencialmente assumindo controle da sua conta.

A falha atingia todas as versões do WhatsApp (incluindo o WhatsApp Business) para iOS, Android e Windows Phone. Não há motivos para se preocupar, entretanto: segundo a equipe de segurança do aplicativo, nenhuma ocorrência de ataque envolvendo a vulnerabilidade em questão foi registrada. Ainda assim, é salutar atualizar seu app o quanto antes — abaixo, listamos todas as versões vulneráveis do aplicativo:

iOS: versões anteriores à 2.19.100 (incluindo WhatsApp Business);

(incluindo WhatsApp Business); Android: versões anteriores à 2.19.274 ;

; Business para Android: versões anteriores à 2.19.104 ;

; Windows Phone: versões anteriores e incluindo a 2.18.368 ;

; Enterprise Client: versões anteriores à 2.25.3.

Para conferir em que versão do WhatsApp você está no iPhone, basta ir às configurações do app e acessar a área Ajuda » Dados do aplicativo. Cuidem-se!

Documents

Enquanto isso, o gerenciador de arquivos da Readdle chegou à sétima versão com várias novidades — a começar por um novo visual, mais moderno e intuitivo. Usuários de iPhones ganham, pela primeira vez, o botão “+”, que já estava presente nos iPads e permite a criação rápida de pastas, textos, arquivos escaneados e muito mais.

O Documents 7 tem, ainda, uma nova ferramenta de visualização de PDFs embutida — e estamos falando de uma ferramenta completa, com capacidades de anotação, colagens, adição de formas, comentários e muito mais (inclusive com o Apple Pencil, caso você esteja no iPad).

A Readdle adicionou aqui, também, ferramentas ainda mais avançadas de PDF, como assinatura de documentos, função de combinar e separar arquivos ou páginas, proteger arquivos com senha, esconder informações sensíveis, editar texto/imagens e muito mais. Essas funções, entretanto, só estão disponíveis por meio de uma assinatura que custa R$205 ao ano. Quem comprou anteriormente versões do PDF Expert 6 tem acesso liberado a algumas funções ou desconto no primeiro ano da assinatura, como você pode conferir aqui.

Outras novidades do Documents 7 incluem integração com o app Arquivos (Files), modo anônimo no navegador integrado e suporte a recursos do iOS 13, como um Modo Escuro próprio e suporte a múltiplas janelas e gestos de produtividade (no iPad).

Castro

O popular cliente de podcasts, por sua vez, ganhou uma atualização focada no Apple Watch. É possível sincronizar episódios dos seus programas favoritos com o relógio para que você os escute mesmo longe do iPhone.

A parte mais legal é que o recurso funciona tanto no modo manual (você envia os episódios para o Watch um a um, sempre que quiser) ou de forma automática, com o Castro registrando os programas que você escuta com mais frequência e enviando os episódios seguintes para o relógio automaticamente. Você pode, também, realizar o streaming direto de conteúdo do iPhone pro Apple Watch.

As novidades são exclusivas para assinantes do Castro Plus, que custa R$11,90 por mês.

Streets

O aplicativo de visualização do Google Street View também ganhou um pequeno update focado no Apple Watch. Agora, usuários do relógio podem dar zoom nas imagens pela Digital Crown, além de olhar em volta usando os dedos ou simplesmente mexendo o braço. Também há um novo visualizador em esfera onde você pode olhar em todas as direções, não só horizontalmente.

Deezer

Por fim, o aplicativo da plataforma de streaming musical ganhou algumas melhorias: é possível compartilhar diretamente via Twitter, e os botões “Adoro” e “Compartilhar” foram movidos para o meio da página em todos os álbuns, playlists e podcasts.

Além disso, usuários do Deezer HiFi podem fazer agora transmissão em qualidade sem perdas (lossless) pelo celular. Em breve, quem utiliza a versão gratuita do serviço poderá ter uma prévia de cada faixa e abrir um mix inspirado por ela.

