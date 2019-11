A iniciativa é uma parceria com a ONG 100cameras

Muito se fala sobre como os smartphones recentes, em especial os iPhones 11 e 11 Pro, são ferramentas capazes de competir com DSLRs várias vezes mais caras em certas situações. Um efeito colateral positivo disso é a democratização da fotografia — isto é, você não mais precisa gastar dezenas de milhares de reais (ou dólares) para capturar cliques com um ar quase profissional.

Obviamente, de qualquer forma, há de se pesar a aplicação do termo “democratização” aqui, considerando que ainda estamos falando de smartphones que custam centenas de dólares (ou milhares de reais). Bom, ao menos a Apple está fazendo algumas parcerias para amenizar esse degrau.

Digo isso porque a Maçã anunciou ontem uma colaboração com a ONG 100cameras, dedicada a ensinar fotografia a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em várias partes dos Estados Unidos. Como parte da parceria, a Apple doou iPhones 11 aos estudantes da DRW College Prep, uma escola secundária localizada numa área empobrecida de Chicago.

Os alunos participaram de oito aulas de fotografia com a 100cameras usando os aparelhos da Maçã; ao fim do curso, eles fizeram excursões fotográficas para realizar ensaios e obras fotográficas utilizando os iPhones e seus conhecimentos recém-adquiridos. O resultado é um olhar sensível e poético sobre um lado pouco conhecido de Chicago — e vocês podem conferir algumas das criações logo abaixo [cliquem/toquem nas imagens para ampliá-las]:

As fotografias dos estudantes foram impressas e vendidas pela 100cameras; toda a receita gerada com as impressões foi destinada a organizações comunitárias locais dos bairros dos jovens fotógrafos. A cofundadora e CEO da 100cameras, Angela Popplewell, exaltou a iniciativa da ONG e da Apple:

Para residentes de uma área de Chicago frequentemente esquecida, receber um iPhone que foi lançado apenas algumas semanas antes pareceu uma oportunidade única na vida. A animação dos estudantes para usar as ferramentas de câmera específicas desse modelo estimulou ainda mais a criatividade deles, e foi incrível ver como eles escolheram o Modo Retrato e a lente ultra-angular para realmente capturar o ponto de vista e as expressões próprias de cada um.

Muito legal, não? Esperamos que essas iniciativas de especialização e de preservação da memória coletiva sejam espalhadas por outros locais — alô, Apple, tem muitos lugares no Brasil que se beneficiariam de um programa como esses!