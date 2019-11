Em meados de abril passado, começou-se a especular que o iTunes não veria mais a luz do dia no macOS, o que foi confirmado logo depois pela Apple na apresentação do macOS Catalina 10.15. Agora, como sabemos, o popular (e antigo) software multimídia foi substituído pelos apps Música, TV e Podcasts — exceto no Windows, onde o iTunes continua vivo, pelo menos por ora.

De acordo com uma página de contratação da Apple no LinkedIn, a companhia está procurando novos talentos “para ajudar a empresa a criar aplicativos de mídia para Windows”, o que pode implicar que a Maçã está em vias de ou criar, ou substituir, seu principal app de mídia para PCs. As suspeitas ficam ainda maiores quando a Apple descreve:

Se você gosta de música, é apaixonado por programação e quer trabalhar com equipes de engenharia de classe mundial que criam [apps] para milhões de usuários, a equipe de aplicativos de Mídia é o lugar para você.

Se for o caso de a Apple estar criando um novo app Música para Windows, outros aplicativos, como o TV, não deverão ficar para trás (ainda mais com a expansão dos serviços da companhia), mas não há informações concretas sobre isso ainda.

A listagem cita, ainda, que a experiência com a UWP é uma “grande vantagem”; isso também implica que a gigante de Cupertino poderia criar apps que funcionam em outras plataformas (até mesmo da Microsoft, a exemplo do Surface e do Xbox) como set-top boxes, smart TVs, etc.

Tudo, é claro, não passa de teorias e especulações por enquanto. Pode ser que a companhia esteja desenvolvendo outras novidades para o Windows e mantenha o iTunes pelos próximos anos — mas que já era hora de ela dar uma repaginada nos seus apps (até para promover seus novos serviços), não há como negar. No macOS, de forma geral, o novo conceito de apps separados foi muito bem recebido.

via Neowin