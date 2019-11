A gigante de Cupertino anunciou há pouco o próximo passo da sua expansão (bilionária) em Austin, no estado americano do Texas, com o início da construção de um novo campus. A notícia de que a Maçã aumentaria sua presença na região foi divulgada no fim do ano passado, mas só agora a nova instalação começará a sair do papel. De acordo com a empresa, sua inauguração está prevista para 2022.

A expansão da Apple em Austin faz parte de um plano de crescimento nacional da empresa, anunciado em janeiro de 2018, que tem como objetivo aumentar o investimento da companhia em fabricação, engenharia e geração de empregos nos Estados Unidos.

Nesse sentido, a Maçã contribuirá com US$350 bilhões para a economia americana até 2023 e, durante esse período, gerará 20.000 novos empregos no país, como destacou o CEO da Apple, Tim Cook:

Com a construção de nosso novo campus em Austin em andamento, a Apple está aprofundando nosso estreito vínculo com a cidade e com a talentosa e diversificada força de trabalho que a chama de lar. A Apple é responsável por 2,4 milhões de empregos nos EUA — e contando —, e nós estamos ansiosos para escrever nosso próximo capítulo aqui e continuar contribuindo para a história de inovação da América.

Como informamos, a gigante de Cupertino investirá US$1 bilhão na sua nova instalação, a qual terá mais de 278.000m² e abrigará, inicialmente, 5 mil novos funcionários — com capacidade máxima para 15 mil pessoas.

Como parte do seu compromisso ambiental, a companhia fechou uma parceria com a empresa Bartlett Tree Experts, com sede em Austin, para preservar e aumentar a diversidade de árvores nativas na propriedade de 538.000m²; além disso, o (gigantesco) lote será projetado para maximizar o espaço verde. Como todas as instalações da Apple, o novo campus de Austin funcionará com energia 100% renovável, inclusive a partir da energia solar gerada no local.

Mac Pro e visita de Trump

Ainda em Austin, concomitante à construção do novo campus, a Apple também está montando o novo Mac Pro — o qual chegará ao mercado no próximo mês, junto ao Pro Display XDR —, um processo no qual a companhia investiu mais de US$200 milhões. Na realidade, o poderoso computador da companhia utiliza peças que são fabricadas em todos os 50 estados americanos, mas sua montagem se dá exclusivamente no Texas.

Isso, é claro, é um prato cheio para o presidente dos EUA Donald Trump, que há tempos intimava incentivava a Maçã a fabricar seus produtos dentro do território americano, até mesmo para evitar que o novo Mac Pro fosse taxado caso sua produção ocorresse na China.

The construction of our new Austin campus is underway and the assembly line for Mac Pro is up and running! Building Apple’s most powerful Mac ever in Austin is a testament to the enduring power of American ingenuity, and we’re proud it’s made here. https://t.co/je6IIVnPg8 — Tim Cook (@tim_cook) November 20, 2019 A construção do nosso novo campus em Austin está progredindo e a linha de montagem para o Mac Pro já está operante! Construir o Mac mais poderoso já criado pela Apple em Austin é um testamento do contínuo poder da criatividade americana, e estamos orgulhosos de ele estar sendo fabricado aqui.

Frente à construção do Mac Pro nos EUA e a expansão da Maçã em Austin, o presidente Trump fará uma visita às instalações da gigante de cupertino na cidade texana ainda hoje (20/11), de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

Trump será recepcionado pelo CEO da Apple, que o acompanhará durante uma visita às instalações da Maçã onde o Mac Pro está sendo montado. Ainda não há informações se Cook solicitará a Trump a isenção das tarifas de alguns produtos da Maçã fabricados na China, uma vez que é esperado mais um aumento dessas taxas no dia 15 de dezembro sobre gadgets como iPhones, iPads e MacBooks [Air/Pro].