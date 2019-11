Imagina um 11 Pro Max com uma belezinha dessas?

Apple lança Smart Battery Cases para iPhones 11 e 11 Pro com botão de acesso rápido à câmera

Nós sabíamos que elas chegariam em algum momento, e aqui estão elas: a Apple acabou de disponibilizar novas versões da sua Smart Battery Case para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Os novos acessórios são quase iguais aos que já tínhamos para os iPhones XS/XR — com a diferença óbvia do recorte maior para o novo módulo de câmeras. Temos, entretanto, uma novidade muitíssimo bem-vinda: um botão de acesso rápido à câmera, localizado na lateral direita inferior das capas; um clique rápido no botão ativa a câmera com o aparelho bloqueado ou desbloqueado.

Com o app Câmera aberto, o botão serve para disparos: um clique rápido tira uma foto, e uma pressionada mais longa começa a capturar um vídeo no modo QuickTake. Tudo também funciona com selfies, é claro.

De resto, tudo igual: as cases são compatíveis com carregadores wireless, e você pode carregar o acessório e o iPhone simultaneamente. Quando plenamente carregada, a capa estende a bateria do smartphone em até 50%.

As novas Smart Battery Cases já estão à venda na Apple Online Store americana [11, 11 Pro e 11 Pro Max] por US$130, mesmo preço dos acessórios para iPhones XS/XR; as cores também são as mesmas — preto, branco ou areia-rosa para o 11 Pro [Max] e preto ou branco-suave para o 11 comum. A disponibilidade de envio é imediata por lá.

Os produtos já têm páginas no ar na Apple Online Store brasileira [11, 11 Pro, 11 Pro Max] e custarão os mesmos R$1.200 das cases já existentes, mas ainda não estão disponíveis para compra por aqui — nós, é claro, ficaremos ligados. Para nossos leitores portugueses, os acessórios já estão disponíveis [11, 11 Pro, 11 Pro Max] do outro lado do Atlântico — eles custam 150€ na Apple Online Store de Portugal e têm previsão de entrega para a semana que vem.