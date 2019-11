Há também um novo sistema de divulgação do serviço no varejo

A Maçã está agora oferecendo um novo tipo de assinatura para o seu serviço de streaming de música: o Apple Music for Business. A novidade é trazida em parceria com a PlayNetwork, uma empresa americana que ajuda marcas a unirem música e tecnologia para aumentar o engajamento do consumidor.

Com isso, agora comerciantes podem adquirir uma licença do Apple Music especificamente para seus estabelecimentos — vale lembrar que usar contas pessoais de serviços de streaming para reproduzir músicas em ambientes comerciais é ilegal, pois o uso da conta pessoal deve ser individual.

Os comerciantes podem controlar a reprodução de músicas usando um app para iPhone ou iPad, diferente da plataforma padrão do Apple Music. De acordo com uma publicação do Wall Street Journal , esse novo sistema esteve em testes por algum tempo em lojas específicas dos Estados Unidos e só agora foi expandido para o varejo em geral.

Além do acesso à biblioteca do Apple Music, a assinatura inclui playlists personalizadas de acordo com o tipo de ambiente da loja. Mais do que uma forma de disponibilizar o acesso ao serviço por comerciantes, a Apple também está incentivando a divulgação da sua plataforma nesses locais, sendo que a companhia pagará uma taxa de referência às lojas quando isso acontecer.

O Spotify, principal concorrente do Apple Music, também oferece uma assinatura comercial para os seus assinantes sob a marca Soundtrack Your Brand, disponível em mais de 70 países.

via 9to5Mac